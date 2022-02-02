İstanbul’da sahte botoks operasyonu

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, ‘sahte’ olduğu sanılan ve estetik sektöründe kullanılan ‘botoks’ ve ‘dolgu’ ürünlerine yönelik belirlenen adrese baskın yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira civarında olduğu öne sürülen ürünleri internet üzerinden sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul'da yasa dışı botoks ürünleri üreterek piyasaya sürdüğü iddia edilen bir şüpheli yakalandı. Piyasa değeri 2 milyon lira olan ürünlerin, ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğu öne sürüldü.

Operasyon Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yasa dışı olarak internet ortamı üzerinden sahte botoks-dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 MİLYONLUK MALZEME

Yapılan araştırmaların ardından Bakırköy'de bir adrese baskın düzenlendi. Aramalarda 2 milyon lira değerinde 875 botoks dolgusu ve bin 100 adet de botoks uygulamasında kullanılan malzeme ele geçirildi.

KİŞİ HAYATINI TEHLİKEYE SOKMAKTAN İŞLEM YAPILDI

Ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gerektiği belirtilen ürünlerin içeriğinde sağlık için çok riskli karışımlar bulunduğu öne sürüldü. Yakalanan şüpheli hakkında, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek” suçundan işlem yapıldı.

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