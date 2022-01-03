İstanbul’da taksimetre kuyruğu sürüyor

İstanbul'da yeni yıl zammı nedeniyle taksimetrelerini güncellemek zorunda olan taksicilerin Bağcılar'daki servisin önünde oluşturduğu uzun kuyruk devam ediyor.

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Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerlenme oranı olan yüzde 36’lık zam talep edilmiş, zam teklifi UKOME’de kabul edilmişti.

Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle İstanbul’da taksimetrelerini güncellemesi gereken taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruklar 3'üncü günde de devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren servisin önüne gelerek sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.

BİR ARACIN SERVİSTEN AYRILMASI 5 DAKİKA

Servise gelerek ayarlaması yapılan bir aracın servisten ayrılma süresinin ortalama 5 dakika olduğunu belirten servis görevlisi Burak Şimşek “Yoğunluğumuz var 3 gündür. Bir aracın ücretini ödemesi, ayarlanmalarının yapılması buradan ayrılması 5 dakika sürüyor toplamda. Araç çok muayene istasyonu az ondan dolayı kuyrukların olması normal. 30 kişiye yakın çalışıyoruz ona rağmen yoğunluk oluyor” dedi.

“GECE 2 BUÇUKTA GELDİM”

Gece 2 buçuktan itibaren sırada beklediğini belirten taksici Serdar Portakal “Gece 2 buçukta geldim hala bekliyorum. Arkadaşımız yardımcı oldu birazdan çıkacağım. Ama 21. yüzyılda yaşıyoruz buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Burada sıra çok uzun. Burada bizim araçlar yüzünden trafik oluşuyor.

Vatandaşla kötü oluyoruz. Onlar da doğal olarak tepki veriyor. İnşallah düzelir ben kurtuldum gidiyorum darısı diğer arkadaşların başına” diye konuştu.

Gece saat 4'ten itibaren beklediğini belirten Mustafa Kemal Atasoy ise “Normal iş saati 7'de başlıyor benim burada 5 saat kaybım bulunuyor bugün iş yapamadım. Patronla pazarlık halinde olacağız” diye konuştu. (İHA)

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