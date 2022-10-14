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İstanbul’da tehlikeli yolculuk! Minibüs kapısından poşetle sarktı

Güngören'de iki yolcu minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptı. Yolculardan birinin elinde taşıdığı büyük poşetin zaman zaman yolda süründüğü gözlendi. O anlar trafikteki bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Yayınlanma: 09:30 - 14 Ekim 2022 Güncellenme:
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Merter’de geçen çarşamba sabah saatlerinde bir minibüs şoförü aracına, tıka basa yolcu bindirdi. Minibüsün kapısı kapanmayınca şoför kapıyı açık bırakarak yoluna devam etti

Yolculardan ikisi kapıdan sarkarken, minibüsten düşmemek için çaba gösterdi.

Bir yolcunun elindeki poşeti de dışarı sarkıttığı, büyük boy plastik torbanın yola süründüğü dikkat çekti.

Minibüs şoförünün ve yolcuların hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan akıldışı görüntüsü, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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