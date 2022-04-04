İzmir merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

İzmir merkezli 6 ilde, polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 29 Mart’ta yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik hapların usulsüz bir şekilde imal edilip, satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Van’da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda, toplam 759 bin 412 sentetik ecza hap,15 gram esrar ve skunk, 13 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca, 45 mermi, 3 şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

44 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklandı, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. (DHA)

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