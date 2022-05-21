İzmir’de 5.8 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı kamyonetin kasasında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamdibinde iki kamyonette at eti bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda kamyonetlerin kasalarında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ayrıca idari para cezası kesildi. Ele geçirilen etler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince imha edildi.