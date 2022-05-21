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İzmir’de 5.8 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı kamyonetin kasasında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

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İzmir’de 5.8 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamdibinde iki kamyonette at eti bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda kamyonetlerin kasalarında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ayrıca idari para cezası kesildi. Ele geçirilen etler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince imha edildi.

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