İzmir’de aracın çarptığı otomobil takla attı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Bayraklı ilçesinde bulunan Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)