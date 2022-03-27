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İzmir’de binlerce lira sahte para ele geçirildi

İzmir’de piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmek isteyen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, şüphelilere ait 4 ev ve bir araçta yapılan aramalarda 24 bin 400 lira sahte para ve silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma: 09:17 - 27 Mart 2022 Güncellenme:
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin piyasaya yüklü miktarda sahte para süreceğine yönelik bilgi edindi. 25 Mart'ta harekete geçen ekipler, H.Y. ve M.Y., isimli 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Şahısların, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan 4 ev ve 1 aracında yapılan aramalarda; 24 bin 400 TL sahte para (Seri numaraları aynı 488 adet 50 TL'lik banknot), 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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