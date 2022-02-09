İzmir’de kar mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde buzlanma ve kar yağışının artması üzerine harekete geçti. Ekipler 5 ilçede 13 mahallede, tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini tamamladı. 8 ilçede 32 mahallede ise çalışmalar sürüyor.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi rüzgarın kuzeye doğru dönmesi ile dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışına karşı önlem aldı. Kentin dört bir yanında karla mücadele eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için hızla harekete geçerek 5 ilçede 13 mahallede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını tamamladı.

8 ilçede 32 mahallede ise tuzlama ve kar küreme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler ayrıca 8 ilçede 19 noktada yolları kontrol etti. 243 personel ile iki vardiya şeklinde yürütülen çalışmalarda 12 greyder, 10 kar küreme ve tuz serim aracı, 20 kamyon, 5 loder ve 5 traktör kepçe kullanıldı.

TUZLAMA VE KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER

Tuzlama ve kar küreme çalışması Bergama'da Kozak, Çamavlu, Güneşli, Kıranlı mahalleleri, Bornova'da Çiçekliköy, Yakaköy, Evka-3 mahalleleri, Çiğli'de Harmandalı yolu, Karabağlar'da Kavacık, Tırazlı mahalleleri, Menemen'de Turgutlar, Bozalan mahallelerinde yapıldı.

Bayındır'da Kızılkeçeli, Alankıyı, Çınardibi, Kızılova, Lütuflar mahalleleri, Bergama'da Oruçlar, Yukarıada, Dikizler mahalleleri, Bornova'da Beşyol, Kurudere, Sarnıç, Kayadibi, Eğridere, Çamiçi mahalleleri, Kemalpaşa'da Kamberler, Yenikurudere, Bayramlı, Çınardibi, Ovacık, Beşpınar, Sütçüler mahalleleri ve Spil yolu, Kiraz'da Ören, Cevizli, Altınoluk mahalleleri, Menderes Efemçukuru, Çukurköy mahalleleri, Tire Büyükkemerdere, Dallık, Yemişler, Çukurköy ve Ortaköy mahallelerinde ise tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

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