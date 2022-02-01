İzmir’de minibüs şoförünün cinayet şüphelisi yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, minibüs şoförü Mehmet Elibol'u aracında bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan Ali Ş., polis ekiplerince evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 63’üncü Sokak’ta meydana geldi.

Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan, minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile husumetli olduğu belirtilen Ali Ş. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle Ali Ş., yanındaki bıçakla minibüsteki Elibol’a saldırdı. Elibol, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı, Ali Ş. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Elibol’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Elibol’un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Ali Ş.’yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.

Öte yandan Mehmet Elibol ile Ali Ş.’nin uzaktan akraba oldukları, aileleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtildi. (DHA)

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