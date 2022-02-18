İzmir’de temelinde kayma olan bina mühürlendi

2 gün önce açılan inşaatın temeli nedeniyle, bitişiğindeki 2 katlı binanın temelinde de çökme ve kayma meydana geldi. Bornova Belediyesi yetkilileri binayı mühürledi.

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İki katlı bina yapımı için iki gün önce temel kazısı başlatıldı. Çalışmalar sürerken, bitişiğindeki binanın temelinde toprak kaymasının oluşmasıyla bina sahipleri inşaat firmasını arayıp durumu bildirdi. İnşaat alanına gelen firma yetkilileri, temel kazılan alanın bitişiğindeki binanın temelinin kaymaması için güvenlik önlemi aldı. Binanın temelinde çökme ve kayma meydana geldiği tespit edildi.

Çalışanların uyardığı binadakiler evlerini terk etti, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeye güvenlik şeridi çekti, Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yaptığı kontrollerin ardından binayı mühürledi. Öte yandan binadaki temel güçlendirme çalışmalarının belediye koordinasyonunda yapılacağı ve son kontrollerin ardından tahliye edilen 2 ailenin ise yeniden evlerine girebileceği bildirildi.

‘PANİKLE EVLERİMİZİ BOŞALTTIK’

Temelinde kayma oluşan apartmanda yaşayanlardan Sevgi Gül, “2 gündür temel kazma çalışmaları yapılıyor, biz firma yetkililerine gereken uyarıda bulunduk. Ancak böyle bir olay meydana geldi. Büyük bir gürültü koptu, hepimiz çok korktuk. Panikle evlerimizi boşalttık. Evde sürekli kullandığım ilaçlarım vardı, itfaiye ekipleri girip onları aldı. Bir an önce evimize girebilmek istiyoruz” dedi.

Temel kazısı yapan firmanın yetkilisi Ercan Yıldırım da binadaki 2 aileyi mağdur etmemek için gereken tüm çalışmaların yapılacağını belirterek, “Bina 1970’lerde yapıldığı için bir problem oluştu. Ancak en kısa zamanda oraya bir perde öreceğiz ve temeli güçlendireceğiz” diye konuştu. (DHA)

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