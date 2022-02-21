Kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde define aramak için izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesi Aksaklar köyünde define aramak için izinsiz kazı yapılacağı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Balta ve küreklerle 6 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde alanı kazan 10 kişi suçüstü yakalanırken, 5 madeni para ele geçirildi. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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