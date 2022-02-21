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Kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde define aramak için izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

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Kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesi Aksaklar köyünde define aramak için izinsiz kazı yapılacağı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Balta ve küreklerle 6 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde alanı kazan 10 kişi suçüstü yakalanırken, 5 madeni para ele geçirildi. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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