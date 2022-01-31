Kadın hırsız çaldığı paralarla alem yaparken yakalandı

Konya’da girdiği evden 290 bin lira nakit parayı çalarak kayıplara karışan M.S isimli kadın, polis ekiplerinin takibi sonucu çaldığı paralarla birlikte bir iş yerinde eğlenirken yakalandı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konya'nın Meram İlçesinde hırsızlık için bir eve giren şahıs 290 bin lira nakit parayı alarak kaçtı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği Ekipleri 18 saat süren kamera izleme çalışmalarıyla zanlıyı adım adım izleyerek kimliğini belirledi.

ÇALDIĞI PARALARLA EĞLENİRKEN YAKALANDI

Hırsızlık zanlısının M.S. isimli kadın şahsın olduğunu tespit eden ekipler kadının izini sürdü ve Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Mahallesi’nde bir iş yerinde olduğunu belirledi. Ekipler adrese yaptıkları baskında M.S'yi çaldığı paralarla eğlenirken yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir Çaldıkları 450 bin TL ile âlem yaptılar