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Kafedeki tartışma kavgaya dönüştü sandalyeler havada uçuştu

İstanbul Beylikdüzü'nde, iki grup arasında bir kafede çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:51 - 07 Ocak 2022 Güncellenme:
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Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, kafede oturan kişilerle, dışarıda bekleyen bir grup arasında sözlü olarak tartışma başladı.

Tartışma  kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup önce birbirlerine yumruklarla saldırırken, içlerinden biri kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı. Daha sonra iki grup birbirine sandalyeleri fırlattı. Kavga kafenin dışına taşarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu iki grup ayrıldı. Yaşanan kavga kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

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