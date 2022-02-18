Abone Ol

Kağıthane’de otomobil takla attı! 2 yaralı

Kağıthane'de refüje çarparak takla atan araçtaki iki kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kağıthane’de otomobil takla attı! 2 yaralı

Kaza, Cendere Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Özer’in kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç refüje çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Araç sürücüsü Emrah Özer ile Neslihan Bozkurt Tali ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“ARAÇ ÇOK HIZLI GELİYORDU”

Kaza nedeniyle cendere caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayı gören Fatih Albay “Araç çok hızlı geliyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak takla attı. Sonara ambulans geldi. Yaralıları hastaneye kaldırdı” dedi. DHA

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: 3 yaralı İlginizi Çekebilir Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: 3 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kaza otomobil Polis Sağlık Sakarya trafik yağmur