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Kahramanmaraş’ta orman yangınına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına 235 personelin hava ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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Kahramanmaraş’ta orman yangınına müdahale sürüyor

Yangın, Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı mevkiindeki ormanlık arazide çıktı.

İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 5 uçak ve 235 personel ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (İHA)

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