Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Adıyaman'da, kahvehaneye tabancayla ateş açılması sonucu içerideki 2 kişi yaralandı.

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Olay, gece İmamağa Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri kahvehaneye tabancayla ateş açarak kaçtı.

Mermilerin isabet ettiği kahvedeki 2 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.



Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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