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Kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltında

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin, durdurdukları kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

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Kamyonda 64 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltında

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıkışlacık Mahallesi Alagün mevkinde saat 04.00 sıralarında devriye görevinde, orman yolunda bir kamyonu durdurdu.

Kamyon kasasında Afganistan, Somali, Yemen, Eritre, Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu toplam 64 kaçak göçmen yakalandı.

Bölgeden otomobil ile kaçmaya çalışan organizatör şüphelisi Ö.K. (54) ve İ.A. (54) da yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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