Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı

Antalya’da, kamyonetin arkasına bağlanarak zorla götürülmeye çalışan ve yerlerde sürüklenen köpeğe sabah saatlerinde el konuldu. Tedavi için Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen köpeğin muayenesi yapıldı. Oldukça mutlu olduğu görülen köpek, şimdi kendisine şefkat gösterecek yeni sahibini bekliyor.

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Antalya'da dün akşam saatlerinde, bir vatandaşın cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu. O tepki çeken paylaşımda kamyonetin arkasına bağlanarak zorla götürülmeye çalışılan, yerlerde sürüklenen köpeğin görüntüleri yer alıyordu. Görüntülerin yayımlanmasının ardından polis sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Sürücü kısa sürede bulunurken köpeğe de, sabah saatlerinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce el konuldu.

El konulan köpek, tedavi için Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Belediyenin hayvan nakil aracıyla alınan köpek, merkezde gerekli tüm kontrol ve muayeneleri yapıldı.

Veteriner Hekim Ayşe Gencer, köpekte mikroçip bulunduğunu ama bugüne kadar yapılan hiçbir işleme rastlamadıklarını anlattı. Gencer, “Yaralanma görmedik. Gayet mutlu bir hayvan. Bize geldiği için mi mutlu, bilemiyorum ama artık güvenli ellerde. Kontrol ve muayeneleri tamamlandıktan sonra sahiplendirme aşamasına geçeceğiz” diye konuştu. Merkeze geldiği andan itibaren herkesin sevgiyle yaklaştığı köpek, kısa bir süre bahçede tur attı.

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