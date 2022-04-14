Kamyonet, işçi servis minibüsüyle çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Aktutan Caddesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz S.B.’nin yönetimindeki 42 APN 52 plakalı kamyonet, işçi taşıyan Hasan Koçak yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

Kazada, sürücüler S.B. ve Hasan Koçak ile işçiler Ethem Ünlü, Emre Güven, Murat Öz, Mehmet Öz ve Özkan Güç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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