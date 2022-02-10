Karısını 28 kez bıçaklayarak öldürdü, istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece'de 5 yıldır evli olduğu karısı eşi Sıdıka Üner'i (35) 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Mehmet Üner hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istendi.

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Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sıddık Y., “Beni 2-3 kez aradı ‘boşansam evin yarısını alabilir miyim’ diye sordu. ‘Evi hanımın üzerine yaptık’ dedi.

Olaydan 1 hafta önceye kadar sorun yoktu. Kaynanasından kaynaklı geçimsizlikten bahsediyordu. Eşini de tanıyorum ben eşini çok sevdiğini söylüyordu. Mehmet çok sinirli biri kafasına koyduğunu yapardı ” dedi.

“EŞİM PSİKOLOJİMİ BOZDU”

Tanık dinlenmesinden sonra söz verilen sanık Mehmet Üner, “Aile içi şeyleri çok fazla anlatmazdım. Genelde kardeşim ve ablama anlatırdım. Eşim benim psikolojimi bozdu” diye konuştu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, eşini 30’a yakın bıçak darbesi ile vahşice öldürdüğü ve canavarca hisle hareket ettiği anlaşıldığını belirterek sanık Mehmet Üner hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaa hakkında savunma yapması için söz verilen Sanık Mehmet Üner, “İlk bıçağı eşim getirdi beni suça iten eşimdir” dedi. Mahkeme, sanık ve avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen yıl 23 Kasım’da eşi tarafından öldürülen Sıdıka Üner’in vücudunun farklı bölgelerinde 28 bıçak darbesi olduğuna yer verildi. Şüpheli Mehmet Üner’in çok sayıda bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü anlaşıldığından ‘Eşi canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. (DHA)

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