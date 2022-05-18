Kasiyer, bıçaklı soyguncuyu satırla engelledi

Adana'da kasiyer Abdullah Keleş (25), çikolata alma bahanesiyle markete gelip, kendisine ekmek bıçağı çekerek kasayı açmasını isteyen Muhammet Ali Aydemiri (20), eline aldığı satırla savuşturdu. Paniğe kapılıp kaçan Aydemir, yakalanıp, tutuklandı.

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Olay, 13 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske bulunan Muhammet Ali Aydemir, girdiği zincir marketin şubesinde, raftan çikolata alıp kasaya geldi. Aydemir, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah Keleş ise fiyatı söyleyip, para saymaya başladı. Bu sırada şüpheli satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Keleşe doğrultup, Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm dedi. Paniğe kapılan Keleş, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.

KASİYER DE SATIR ALIP, SAVURDU

Aydemirin kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Keleş, satırlardan birini alıp şüpheliye savurdu. Bu kez şüpheli paniğe kapılarak kasadaki 100 TLyi alıp, koşarak marketten çıkıp kaçtı. Keleş şüpheliyi bir süre takip etti. Ancak Aydemir sokak arasına girip, gözden kayboldu.

SOKAKTA YAKALANDI

Abdullah Keleşin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydemiri sokakta yürürken yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Muhammet Ali Aydemir ifadesinde, Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum. Kasiyer satırı savurunca kaçtım dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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