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Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak yaraladı, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde tartıştığı vatandaşı bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak yaraladı, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2017 yılının Aralık ayında H.G. ile M.U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.G., yanında bulundurduğu bıçak ile M.U.'yu bıçaklayarak ağır yaraladı.

Tartıştığı kişiyi bıçaklayan H.G. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık H.G.'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. (İHA)

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