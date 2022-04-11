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Kayseri’de 22 kişiye 40 bin TL ‘kumar’ cezası

Kayseri'de polisin 4 adrese düzenlediği baskında kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiyi 40 bin 18 TL ceza kesildi.

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Kayseri’de 22 kişiye 40 bin TL ‘kumar’ cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ve Melikgazi’de bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Yakalanan 22 kişiye toplam 40 bin 18 TL ceza uygulandı. 4 iş yeri sahibine de ‘Kabahatler Kanunu’ gereğince ceza kesilirken, işletmeleri kapatıldı. (DHA)

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