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Kayseri’de eve ‘uyuşturucu’ baskını: 11 gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen baskında uyuşturucular ele geçirilirken, 11 kişi de gözaltına alındı.

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Kayseri’de eve ‘uyuşturucu’ baskını: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızevler Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı.

Evdeki aramada 18 gram metamfetamin, 90 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 rulo folyo ele geçirilirken 11 şüpheli de gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan hakkında işlem yapılan 7 şüpheli, serbest bırakılırken, 4’ünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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