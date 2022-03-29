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Kayseri’de IŞİD operasyonu: 4 Suriyeli gözaltında

Kayseri'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

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Kayseri’de IŞİD operasyonu: 4 Suriyeli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Suriye uyruklunun Suriye ve Irak’ta terör örgütü IŞİD içinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Ekipler, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. DHA

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