Kendisini darp eden arkadaşını öldürdü

Samsun'da bir kişi daha önce kendisini darp eden arkadaşını otomobilin içinde vurarak öldürdü.

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Olay, 19 Mayıs ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii yanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Aydın (29) daha önce birkaç kişi ile birlikte kendisini darp eden arkadaşı Ahmet Sözen (35) ile buluştu. İki arkadaş Ahmet Sözen’in aracının içinde oturup birlikte içki içtiler. Bu sırada aralarında daha önceki darp edilme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Aykut Aydın şoför koltuğunda oturan Ahmet Sözen’e tabancayla ateş açarak vurup olay yerinden evine gitti. Daha sonra pişman olup olayı polise haber verdi ve eve gelen polise suçta kullandığı tabancayla teslim olan Aykut Aydın 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine giden polis Ahmet Sözen’i aracının şoför koltuğunda tabancayla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.