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Kilis’te 3 PKK’lı yakalandı

Kilis’te jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Yayınlanma: 09:36 - 13 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kilis’te 3 PKK’lı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan derinlikli istihbarı çalışmalar neticesinde; haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı yakalama emri bulunan 3 şüpheli şahıs, yerlerinin tespit edilmesini müteakip operasyon sonucu yakalandı.

Yakalanan terör örgütü üyeleri adli makamlara sevk edildi. 2’si tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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