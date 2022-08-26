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Kırıkkale’de trafik kazası: 2 kişi hayatın kaybetti

Kırıkkale'de emniyet şeridindeki TIR'a çarpan otomobilde Mustafa ve eşi Ayşe Demiröz hayatını kaybetti, oğulları Osman Gökhan Demiröz ağır yaralandı.

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Kırıkkale’de trafik kazası: 2 kişi hayatın kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Delice ilçesi Kırıkkale- Çorum yolunda meydana geldi.

Osman Gökhan Demiröz’ün kullandığı plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Ali İhsan K. yönetimindeki çekici ve plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazada Mustafa ile eşi Ayşe Demiröz hayatını kaybetti, araçta sıkışan oğulları Osman Gökhan Demiröz ise ağır yaralandı.

Sürücü Demiröz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR şoförü Ali İhsan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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