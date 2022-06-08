Kız kaçırmaya çalışan 5 kişi tepkiyle karşılaşınca kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız kaçırma teşebbüsünde bulunan 5 kişi, genç kızın annesi ile yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan arbedenin ardından 5 şüpheli kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Olay öğleden sonra, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç.’yi (17) kaçırmak için kamyonet ile mahalleye gelen 5 kişiye, genç kızın annesi N.Ç. ile yakınları müdahale etti.

Çıkan arbedenin ardından 5 şüpheli mahalleden kaçmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şikayetçi olan H.Ç. ve annesi N.Ç., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)