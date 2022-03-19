Konya’da tefeci çetesine operasyon

Konya’da zor durumda kalan insanlara yüksek faizle para verip sonrasında da mal varlığına el koyan tefeci çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi çekmekte zorlanan vatandaşlara düşük faizlerle borç vermeyi vadederek çok yüksek faizlerle senet imzalatıp para vererek ağlarına düşüren sonrasında ise tüm mal varlıklarına el koyan tefeci çetesine yönelik çalışma başlattı.

12 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yürütülen çalışma kapsamında 18 kişinin tefecilik olayına maruz kaldığı ve 13'ünün mağdur olduğunu tespit eden ekipler 12 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleşen operasyonda 8 tefeci yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 14 adet senet, 1 adet çek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 8 adet 9 mm çapında fişeğe el konuldu.

GÖZALTINA ALINAN 5 TEFECİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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