Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

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Kaza, dün saat 20.40 sıralarında Konya Adana Karayolu’nda meydana geldi. Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, karayolunun 13. kilometresinde aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptıktan sonra şarampole takla attı.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Demir, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mehmet Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)