Köpeği kamyonun arkasında sürükleyen kişiye ödül gibi ceza

Antalya'da kamyonun arkasına bağlanıp yerlerde sürüklenen köpek barınakta tedavi altına alındı, sürücüye ise sadece 196 lira para cezası verildi.

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Antalya’da dün akşam bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepkiye neden oldu. Paylaşımda, bir köpeğin 07 AFP 863 plakalı kamyonun arkasına bağlanarak yerlerde sürüklendiği görüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücü İ.Z.’ye, ‘hayvana eziyet’ten 196 lira cezai işlem uyguladı.

Sabah saatlerinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sorumluluğuna alınan köpek, tedavi için barınağa götürüldü. Belediyenin hayvan nakil aracıyla alınan köpeğin, kontrol ve muayeneleri yapıldı.

“ARTIK GÜVENLİ ELLERDE”

Veteriner Hekim Ayşe Gencer, köpekte mikroçip bulunduğunu ancak bugüne kadar yapılan hiçbir işleme rastlamadıklarını anlattı. Gencer, “Yaralanma görmedik. Gayet mutlu bir hayvan. Bize geldiği için mi mutlu bilemiyorum ama artık güvenli ellerde. Kontrol ve muayeneleri tamamlandıktan sonra sahiplendirme aşamasına geçeceğiz” diye konuştu. (DHA)

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