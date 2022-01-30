Köpeğin saldırdığı çocuk, helikopterle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısıyla yaralanan Ayhan Altunbaş (8), kar nedeniyle ambulansın gelememesi üzerine askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ayhan Altunbaş, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Onevler köyü Kozağaç mezrasındaki evlerinin önünde sahipsiz bir köpeği beslemek istedi. Ancak, köpek bir anda kendisini beslemeye çalışan küçük Ayhan’a saldırdı.

Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarılan ve saldırıda ağır yaralanan çocuk için sağlık görevlilerinden yardım istendi. Yoğun kar yağışının bulunduğu bölgeye ambulans ulaşamayınca, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan destek istendi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Diyarbakır’dan kalkan helikopter, mezraya Ayhan Altunbaş’ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Ayhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da Ayhan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, durumuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’den de bilgi aldı. DHA

İlginizi Çekebilir Odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

İlginizi Çekebilir 63 yavru köpek son anda ölümden kurtarıldı