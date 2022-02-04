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Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, iddiaya göre yoldaki gizli buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 14:02 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kaza, saat 05.00 sıralarında, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba’nın kullandığı yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle devrildi.

Otobüsteki 8 yolcu, hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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