Koyunlara havlayan köpeği tabanca ile vurdular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşların beslediği sokak köpeğinin koyunlarına havladığı için bir kişi tarafından tabanca ile vurulması hayvanseverleri tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde vatandaşların beslediği Bal isimli sokak köpeğine ateş edilerek vurulması büyük tepki çekti. Dün akşam saatlerinde Camel Beach Mevkii'nde meydana gelen olayda tabanca sesini duyan vatandaşlar sokağa çıktı.

Yaralı halde bir arazide yatan 2 yaşlarındaki köpeği görenler yardıma gitti. Bal isimli köpek vatandaşlar tarafından Turgutreis Hayvan Barınağı'na götürülerek veteriner tarafından tedavi altına alındı.

İNSANA DA ATEŞ EDEBİLİR

Olayın ardından açıklama yapan 38 yaşındaki Zeki Altınsoy “Bal isimli köpeği mahallede besliyoruz, kış ortamında bakıma muhtaç birçok köpek var. Öğrendiğimize göre koyunlarına havladığı için bölgedeki biri tabanca ile ateş etmiş ve Bal'ı yaralamış. Veterinerin yaptığı ilk kontrolde kurşun göğüs bölümünden girmiş ve çıkmış, bunlar nasıl insan bir canlıya belinde taşıdığı silah ile acımadan ateş edebiliyorlar.

Bunu yapan bir kişinin yarın insana da ateş etmesi mümkün, suçlunun bulunması için Bodrum Hayvan Hakları derneği yetkililerine durumu ilettik. Bunu yapan kişi veya kişilerin bulunması kolay zaten kaç kişi mahalle arasında koyun besliyor ki” dedi. Bal isimli köpeğin tedavisinin devam ettiği hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Vahit Çevik konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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