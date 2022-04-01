Küçükçekmece’de bıçaklı yan bakma kavgası

İstanbul Küçükçekmece’de iki grup arasında yan bakma meselesi nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde önceki akşam saat 22.30 sıralarında sokakta karşı karşıya gelen gençler arasında yan bakma meselesi nedeniyle tartışma başladı.

Tartışma alevlenince taraflar tekme tokat birbirine girdi. Bir süre devam eden yumruklu ve tekmeli kavgayı sokakta oturanlar ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. O sırada taraflardan biri yanındaki bıçağı çıkararak kavga ettiği genci bacağından bıçakladı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bıçaklı şahsı yakalamak çalışma başlattı. Gençleri yumruklu ve tekmeli kavgası ile bıçaklanma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)

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