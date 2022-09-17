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Küçükçekmece’de çocuğa dayağa tepki

Küçükçekmece'de bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilerek tekme tokat darbedilen çocuğu araya giren mahalleli kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 16:53 - 17 Eylül 2022 Güncellenme:
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Gültepe Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Sokak’ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bakkala giren bir çocuk bisküvi alarak kaçtı.

Marketin sahibi ve oğulları, kaçan çocuğu yakalamak için peşinden koştu. Bir süre sonra yakalanan çocuk, 4 kişi tarafından tekme tokat darbedildi.

Mahalleli araya girerek dayak yiyen çocuğu kurtarmaya çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde darbedilen çocuğun ‘Bir bisküvi aldım abi’ dediği duyuldu. Öte yandan çevredekiler de çocuğun darbedilmesine evlerinden bağırarak tepki gösterdi. (DHA)

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