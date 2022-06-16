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Küçükçekmece’de sürücülerin tekme tokat yol verme kavgası

Küçükçekmece'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:24 - 16 Haziran 2022 Güncellenme:
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Olay, Küçükçekmece D-100 yan yol üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücü tekme, tokat minibüs şoförüne saldırdı.

Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu. Trafiği umursamadan şoföre saldıran sürücü diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. (DHA)

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