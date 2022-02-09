Kültürlü hırsız kasaları boşaltıp yanındaki kitaplarını da çaldı

Karabük’te sabaha karşı meydana gelen olaylarda 3 işyerine giren bir hırsız, bulduğu bozuk paralar ile kargo şubesinde çalışana ait hikaye ve roman kitaplarını çaldı. Hırsızlık anı ise kargo şubesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kimliği belirsiz bir hırsız, Bayır mahallesi Hürriyet Caddesinde bir kargo şubesi, Karabük TSO'ya bağlı üreten eller kadınlar kooperatifi ile mobilya mağazasının kapı camlarını kırarak soygun yaptı.

İlk olarak mobilya mağazası ve üreten eller mağazasına giren hırsız burada umduğunu bulmayınca, aynı cadde üzerinde bulunan bir kargo şirketinin şubesine de aynı yöntemle girdi.

Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olayda, kimliği belirsiz hırsız omuz atarak açmaya çalıştığı kapıyı kıramayınca eline aldığı kaldırım taşı ile camı kırarak içeri girdi. Rahat tavırları ile dikkat çeken ve yaklaşık 25 dakika boyunca kargo şubesindeki tüm masaları gezdi. Hırsız, kasalarda bulduğu 300 TL civarında bozuk parayı montunun cebine doldurdu.

Kültürlü hırsız, çıkmadan önce personele ait, özel eşyaların yanı sıra 7-8 adet hikaye ve roman da alarak kayıplara karıştı.

Sabah işyerlerini açmaya gelen personel durumu polis ekiplerine bildirdi. Kargo şubesi yetkilisi Adem Kiraz, hırsızın kaldırım taşı ile arkada kapının camını kırarak içeriye girdiğini ve para aradığını söyledi.

Kiraz, kargo eksikliklerinin olup olmadığını bilmediklerini de kaydederek, “ Kasada demir bozuk paraları almış. Bunun yanında personelin özel şahsi eşyalarını almış, Nakit olarak 300 TL civarı para almış” dedi. (İHA)