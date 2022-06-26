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Kurban yüklü TIR devrildi

Kastamonu’dan yüklediği büyükbaş kurbanlıkları İstanbul'a getiren TIR, Karabük’te yoldan çıkarak devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken 30 büyükbaş hayvan ise araziye dağıldı.

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Kurban yüklü TIR devrildi

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'dan yüklediği büyükbaş kurbanlıkları İstanbul'a getiren Mustafa Onaran idaresindeki 78 BT 181 plakalı TIR, Karabük'ün Eskipazar ilçesi Söğütlüçeşme mevkiinde yağışlı havanın da etkisi ile karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza sonrası TIR’ın dorsesinde bulunan büyük baş kurbanlıklar araziye dağıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araziye dağılan 30 büyükbaş kurbanlıklar ise sahipleri tarafından toplandı. Uzun bir süre Karabük istikametine kapanan karayolu TIR’ın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yeninden ulaşıma açıldı. (İHA)

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