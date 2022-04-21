Libyalı turist gaspa direnince bıçaklandı!

Konya'da Libyalı 50 yaşındaki Nouri Elsirmani, yanına yaklaşan kişi tarafından içinde para ve telefonu olan çantası gasp edilip, kalçasından bıçaklandı. Elsirmani, hastaneye kaldırılırken, polis de kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında, Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Alaaddin Bulvarı’nda meydana geldi. Libya uyruklu Nouri Elsirmani’nin içinde para ve telefonu olan çantası, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından zorla alınmak istendi. Elsirmani, çantasını vermemek için direnirken, şüpheli de kalçasından bıçakla yaralayıp, çantasını gasp ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elsirmani, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Nouri Elsirmani’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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