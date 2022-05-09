Litrelerce sahte içki ele geçirildi

Tokat’ta düzenlenen operasyonunda 10 litre etil alkolü yanı sıra 44 litre sahte içki ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Niksar İlçesinde Jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın sahte içki üretimi ve satışı yaptığı duyumu alarak operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahsın ikametinde ve eşinin işyerinde yapılan aramada 10 litre etil alkol, 26 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski, 6 adet kaçak içki yapımında kullanılan kit, 135 karton sigara yapımında kullanılan makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. (İHA)

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