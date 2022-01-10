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Manisa’da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, takla atan hafif ticari aracın sürücü Ahmet Özveren  yaşamını yitirdi, yanındaki 3 kişi de yaralandı.

Yayınlanma: 13:52 - 10 Ocak 2022 Güncellenme:
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Manisa’da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Salihli-Gölmarmara kara yolu, Karayahşi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli’den Gölmarmara’ya giden Ahmet Özveren’in kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarpması sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride savrulan araç, takla attı. Sürücü Özveren olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki İ.K., F.K., M.K. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. DHA

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