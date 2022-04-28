Manisa’daki yüksek radyoaktif iddiası endişe yarattı

Manisa’da radyoaktif ölçümlerin yüksek olduğuna yönelik iddialar endişe yarattı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Hayrettin Aslanoğlu, Nükleer Denetleme Kurulu’ndan aldıkları bilgide olağandışı bir durumun yaşanmadığını sadece bir sensörün bozulmasından kaynaklanan sıkıntı yaşandığını ifade etti.

İlker KILIÇASLAN

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28 Nisan günü Manisa'da olağandışı radyoaktif bir hareketlilik gözlendiği iddiası tedirginliğe neden oldu. Ekşi Sözlük kullanıcısı “Manisa'da olağandışı radyoaktif hareketi gözlemledim. Sebebini merak ediyorum. Şuanda Avrupa'da tespit edilen en yüksek radyoaktife seviyesi Türkiye'de” ifadelerini kullanarak yetkililerden konuyla ilgili açıklama talebinde bulundu.

Kullanıcının ifadesinin altına yorum yapan bazı kişiler ise tespit edilen seviyenin insan sağlığına zararlı olmadığını belirtti.

“BİR SENSÖRDE ARIZA OLUŞMUŞ”

Manisa'daki olağandışı radyoaktif iddiasıyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği(TÜMRAD) Başkanı Hayrettin Aslanoğlu, Nükleer Denetleme Kurulu ile ilgili iddia konusu görüştüklerini ve bölgedeki bir sensörün arıza vermesi sebebiyle bu durumun yaşandığını öğrendiklerini ifade etti.

TÜMRAD Başkanı Aslanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Konuyla ilgili Nükleer Denetleme Kurulu ile görüştük. O bölgedeki sensörlerden birinin arızalı olduğunu, alarm verdiğini, bölgede radyoaktif sevilerinin yükselmesi ile ilgili bir durumun olmadığını bize ifade ettiler. Yani herhangi bir olağandışı konu söz konusu olmadığı belirtildi. 2014 yılında bir yükseklik yaşanmış. Ancak şunda öyle bir durumun olmadığını öğrendik. Radyoaktivite değerlerinde tehlikeli bir durum mevcut değil.”