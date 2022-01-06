Marmaris’te cinsel organını gösteren sanığa ev hapsi

Muğla’nın Marmaris ilçesi 1 Nolu Sağlık Ocağı önünde iki kişiye cinsel organını çıkartarak gösteren A.K. için yurt dışı yasağı getirildi. Şahıs hakkında kamu davası açılıp mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar kontrollü ev hapsi cezası verildi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi üzerindeki Sağlık Ocağı önünde B.Ö. ve G.Ö.'ye cinsel organını çıkartarak gösteren A.K. mahkemece yurt dışı yasağı ve hakkında kamu davası açılıp mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi. A.K. mazeret bildirmeden veya izin almadan evi terk edemeyecek.

“HATIRLAMIYORUM” DEDİ

Salı günü meydana gelen olayda 22 yaşındaki B.Ö. ve 21 yaşındaki G.Ö. tanımadıkları bir şahsın cinsel organını çıkartarak kendilerine doğru gösterdiğini, bu şahıstan davacı ve şikayetçi olduklarını beyan etmeleri üzerine şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerine istinaden şüphelinin 47 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Ertesi günü gözaltına alınan A.K. yapılan ön mülakatta çok alkollü olduğu için hiç bir şey hatırlamadığını pişman olduğunu beyan etmesine rağmen savcılıktan tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

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