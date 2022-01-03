Haberler - Günün İçinden

Mazgal demiri hırsızlığı kamerada

Kahramanmaraş'ta yılbaşı gecesi yağmur mazgallarının demirlerini çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 13:07 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Dulkadiroğlu ilçesindeki bazı caddelerde bulunan yağmur suyu mazgal demirleri yılbaşı gecesi çalındı.

Mazgal demirlerinin çalınmasıyla ortaya çıkan çukur trafiği  ve yayaları tehlikeye atarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mazgal demirlerini Ubeyd U. (19), Muhammed K. (17) ve Mehmet G.’nin (17) çaldığını belirledi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları mazgal demirleri ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, mazgal demirleri ise belediyeye teslim edildi. (DHA)

Soğukkanlı hırsız böyle çaldı İlginizi Çekebilir Soğukkanlı hırsız böyle çaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çukur Kahramanmaraş Polis Tekirdağ yağmur yılbaşı