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Mazot çaldığını öne sürdükleri şüphelinin elini ve ayağını bağlayıp polise teslim ettiler

Adana'da, TIR'dan mazot çaldığı öne sürülen şüpheli, elleri ve ayakları bağlanıp polise teslim edildi. Şüpheliyi yere yatırıp ayağıyla üzerine basan kişiler, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

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Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, karayolunda TIR’ların park ettiği alanda mazot çaldığı öne sürülen 1 kişi, çevredekiler tarafından yakalandı.

Polis ekipleri gelene kadar şüpheliyi yere yatırıp üzerine basan kişiler, bu anları ise cep telefonuyla kaydetti. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. (DHA)

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