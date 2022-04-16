Meteoroloji’den 4 il için ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın ve 18 Nisan'da Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “17 Nisan Pazar günü Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik’te Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. 18 Nisan Pazartesi günü ise Eskişehir ve Kütahya il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

(DHA)

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