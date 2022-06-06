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MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek” denildi.

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