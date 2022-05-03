MSB: ‘Pençe-Kilit Operasyonu’nda 63 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları kahraman topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi” denildi. (DHA)

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